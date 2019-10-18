В Хабаровском крае спасли израненных белух, которых выбросило на берег

Белухи были искусаны собаками и заклеваны птицами.

Сотрудник МЧС спас двух белух, которых выбросило на берег.

14 октября в службу МЧС позвонил мужчина и сообщил, в устье реки Уда на отливной зоне находятся три белухи. На дежурстве в это утро находился старший государственный инспектор по Тугуро-Чумиканскому району Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Парамонов. Сразу же была спущена на воду лодка, и Алексей Парамонов через 20 минут был на месте ЧП.

Когда сотрудник МЧС прибыл, то осмотрел белух. Кроме того, что несчастные животные могли обморозиться и пострадать без воды, на них набросились вороны, чайки и собаки. Белые спины превратились в сплошную кровоточащую рану. Одна из белух была, к сожалению, уже мертва. Парамонов 5 часов поливал белух водой и защищал их от врагов. Около 13 часов дня с приливом первая белуха смогла уплыть, а затем и вторая.

Несмотря на полученные раны, по внешним признакам, они чувствовали себя в привычной среде удовлетворительно. Жизненно важные органы были без повреждений, дышали они ровно и спокойно. Спасательная операция, которая длились почти 5 часов, закончилась благополучно. МЧС РФ по Хабаровскому краю

Фото и видео: МЧС РФ по Хабаровскому краю