По данным следствия, 28 терминалов для азартных игр находились в баре и трех торговых павильонах.

В Хабаровске задержали четверых жителей за установку игровых автоматов в питейном заведении и магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным следствия, 28 терминалов для азартных игр находились в баре и трех торговых павильонах. При силовой поддержке бойцов Росгвардии был задержан 30-летний мужчина, который являлся лидером нелегального бизнеса. Также оперативники задержали троих его подельников.

В ходе обысков правоохранители изъяли все компьютерное оборудование, телефоны, планшеты и ноутбуки, а также более 1,7 млн рублей, предположительно добытых в результате противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что полицейские пресекли канал поставки оружия в Башкирию.

Видео: УМВД России по Хабаровскому краю