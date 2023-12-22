Правоохранители провели "контрольную закупку", в результате которой задержали 46-летнего жителя Уфы.

Полицейские пресекли канал поставки оружия в Башкирию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным следствия, сотрудники полиции провели "контрольную закупку", в результате которой задержали 46-летнего жителя Уфы. Согласно проведенной экспертизе, приобретенные у злоумышленника оружие и боеприпасы были изготовлены кустарным способом.

Также сообщается, что один из пистолетов задержанный сам переделал из охолощенного, а два других получил от двух жителей Кирова, которые также занимались изготовлением огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело

Ранее мы сообщали, что в Кирове изъяли из незаконного оборота более 20 кг наркотиков.

Видео: МВД по Республике Башкортостан