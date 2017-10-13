В Хабаровске возле арены "Ерофей" рванул гейзер

В соцсетях появилась информация, что погиб рабочий.

В социальных сетях Хабаровска появилось сообщение с видео о ЧП, которое произошло возле спортивной арены "Ерофей" на улице Павла Морозова в Хабаровске.

Сообщается, что коллектор открыли для работ, но не успели перекрыть воду, и она высоким столбом рванула наружу. Также сообщается, что рабочий, который открывал коллектор, не успел отойти, и его затянула внутрь. Очевидцы в комментариях сообщают, что рядом стоят наготове дежурят спасательные, аварийные службы и "скорая". Официального подтверждения о гибели человека на данный момент не поступало.

Видео: Instagram/dtp_khv