СК РФ ведет расследование по статье 213 УК РФ.

В ХМАО возбудили дело после попытки толпы применить насилие к полицейскому на месте ДТП. Об этом сообщили региональные представители Следственного комитета РОссии. Ранее в социальных сетях появились данные о противоправном поведении жителей в Пыть-Яхе против сотрудника полиции, который попал в ДТП.

Днем 15 октября в интернете распространилось видео о том, что инспектор ДПС попал в ДТП, в результате которого пострадал мужчина. После этого толпа пыталась самостоятельно разобраться с представителем закона. Они сочли полицейского виновным в аварии. Однако избежать серьезного противостояния удалось благодаря быстрому приезду патрульной службы.

По информации, распространенной в социальных сетях, о противоправных действиях в отношении сотрудника полиции, попавшего в ДТП, возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ пресс-служба СК РФ

Известно, что ДТП в Пыть-Яхе зафиксировано около 20 часов вечера 14 октября. Оно произошло на пересечении улиц Святослава Федорова и Магистральной. После удара машин несколько человек окружили транспортное средство полицейского и потребовали его выйти на проезжую часть.

В ХМАО-Югре полицейские ликвидировали пять нелегальных игровых клубов.

Фото: Piter.tv