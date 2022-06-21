В Грузии заявили, что не смогут ввести санкции против России из-за национальных интересов

Грузия участвует в международных санкциях, введенных против российской стороны в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине, однако страна не сможет вести собственные рестрикции против Москвы с учетом национальных интересов. Соответствующее заявление в рамках международного Катарского экономического форума сделал вице-премьер республики Ираклий Гарибашвили .
Мы, грузины, не сможем вести против России национальные экономические санкции из-за очень естественных обстоятельств, у нас есть вызовы безопасности, экономики. Это является нашей мотивацией.
Ираклий Гарибашвили, вице-премьер Грузии
Чиновник объяснил на мероприятии коллега, что грузинское правительство оказывает политическую поддержку Украине, поэтому ни одна компания, против которой введены санкции, не сможет их обойти посредством властей в Тбилиси. Ираклий Гарибашвили заметил, что страна на международной платформе политически поддерживает Киев. В частности, Грузия присоединилась в рамках ООН и ОБСЕ к 260 резолюциям по украинскому кризису.
Грузия: нужно урегулировать территориальные вопросы для вступления в НАТО.
Фото и видео: YouTube / Qatar Economic Forum
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