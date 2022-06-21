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В Грузии заявили, что не смогут ввести санкции против России из-за национальных интересов

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Ираклий Гарибашвили объяснил, что политически Тбилиси поддерживает Киев.

Грузия участвует в международных санкциях, введенных против российской стороны в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине, однако страна не сможет вести собственные рестрикции против Москвы с учетом национальных интересов. Соответствующее заявление в рамках международного Катарского экономического форума сделал вице-премьер республики Ираклий Гарибашвили .

Мы, грузины, не сможем вести против России национальные экономические санкции из-за очень естественных обстоятельств, у нас есть вызовы безопасности, экономики. Это является нашей мотивацией.

Ираклий Гарибашвили, вице-премьер Грузии

Чиновник объяснил на мероприятии коллега, что грузинское правительство оказывает политическую поддержку Украине, поэтому ни одна компания, против которой введены санкции, не сможет их обойти посредством властей в Тбилиси. Ираклий Гарибашвили заметил, что страна на международной платформе политически поддерживает Киев. В частности, Грузия присоединилась в рамках ООН и ОБСЕ к 260 резолюциям по украинскому кризису.

Грузия: нужно урегулировать территориальные вопросы для вступления в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Qatar Economic Forum

Теги: qatar economic forum, грузия, ираклий гарибашвили, катар, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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