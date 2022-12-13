В Грузии на КПП Верхний Ларс образовалась пробка длиной более километра в сторону России

Люди стоят в многокилометровом заторе на госгранице между РФ и Грузией.

При подъезде к контрольно-пограничному пункту пропуска Верхний Ларс со стороны Грузии сформировалась многокилометровая автомобильная пробка по направлению к России. Об этом читателям рассказали такие Telegram-каналы как SHOT, Mash и Brief, а также пользователи чата "ВЕРХНИЙ ЛАРС". Местные жители уточнили, что в текущий момент длина транспортного затора в районе составляет несколько километров. В очереди оказались сотни машин как с отечественными, так и иностранными номерами. Авторы из Mash добавили, что в данной очереди уже начали продавать места. О пробках в регионе свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты". По состоянию на 2:45 утра 9 марта пробки составили порядка семи километров.

По предварительным сведениям, нетипичные для вечера четверга автомобильные заторы на КПП явились следствием массовых протестов в Грузии, которые продолжаются уже несколько дней из-за проводимого местным парламентом законопроекта об иностранных агентах. Однако журналисты из RTVI со ссылкой на местного жителям заметили, что пробки у КПП возникают регулярно из-за нестабильности работы пропускного пункта. В частности, Верхний Ларс был закрыт с 5 марта по причине плохих погодных условий, а также высокой угрозы схода снежных лавин.

В Тбилиси возобновился митинг против законопроекта об иноагентах.

Фото и видео: Telegram / Халайт