Глава МВД Эстонии заявил о возможном закрытии КПП "Нарва-1" на границе с РФ

Он напомнил, что в ведомстве советовали гражданам страны полностью отказаться от поездок в Россию.

Глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил о возможном закрытии КПП "Нарва-1" на границе с Россией. Об этом сообщает Err.

По словам Таро, такой вариант рассматривается при увеличении очередей и ухудшении условий. Отмечается, что парламентарий предлагал сделать работу КПП круглосуточной, организовать очереди и зону ожидания на пустующих площадях автомобильного терминала, а также открыть пункт пропуска "Нарва-2". Глава МИД напомнил, что в ведомстве советовали гражданам Эстонии полностью отказаться от поездок в Россию.

Ранее мы сообщали, что власти Ивангорода назвали фейком матерное послание эстонцам на границе.

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