В Госстройнадзоре Ленобласти прошли обыски по делу о взятках

Обыск проходил в рамках расследования дела по взятке, возбужденного в сентябре в отношении главного специалиста отдела надзора за строительством зданий и сооружений.

Сотрудники Следкома 13 октября провели обыск в Госстройнадзоре Ленинградской области. Об этом сообщил 47news

Обыск проходил в рамках расследования дела по взятке, возбужденного в сентябре в отношении главного специалиста отдела надзора за строительством зданий и сооружений Романа Кирбабина

Правоохранители изъяли дела по объектам, которые проверял подозреваемый. Ранее он признался в получении взятки в размере 170 тысяч рублей от предпринимателя. При этом в квартире Кирбабина в столе нашли 14,5 миллионов рублей.

В это же время в России выявлено рекордное за восемь лет число коррупционных преступлений. Об этом сообщается в сборнике Генеральной прокуратуры РФ "О состоянии преступности в России за январь-июль 2021 года".

Фото: Piter.tv