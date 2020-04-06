В Госдуму внесут проект о новой соцпомощи многодетным семьям

Нововведение касается достижения совершеннолетия младшим ребенком.

Депутаты Государственной думы из фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут во вторник, 2 сентября, в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять социальную помощь многодетным семьям до того момента, пока младшему ребёнку не исполнится 18 лет. Текст соответствующего документа пресс-служба политиков распространила по СМИ. Авторами инициативы стали лидер движения, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат фракции СРЗП Марина Ким.

Законопроект предусматривает установление единых правовых и организационных основ предоставления социальной поддержки многодетным семьям и их членам по всей территории Российской Федерации. пояснительная записка

Ключевая поправка состоит в предоставлении государством мер социальной поддержки таким семьям до достижения младшим ребенком возраста 18 лет (либо 23 лет при его обучении в образовательной организации по очной форме). Сейчас же в стране действует порядок о том, что социальная помощь прекращается по достижении соответствующего возраста старшим ребенком семьи.

Миронов предложил установить солидарный налог на состояние.

Фото: Piter.tv