В Госдуму направлен проект о разрешении родителям получать информацию о здоровье детей

О ходе дел отчитался петербургский представитель в СовФеде Андрей Кутепов.

Представитель петербургского парламента в Совете Федерации Андрей Кутепов отчитался о своей работе на сегодняшнем заседании в ЗакСе. По его словам, в СовФед от Законодательного собрания внесли 19 законопроектов.

Среди упомянутых Кутеповым законопроектов есть касающийся развития систем теплоснабжения в городах федерального значения, перехода на закрытую систему горячего водоснабжения, а также о страховых пенсиях для многодетных женщин и поправках по особым экономическим зонам. Не остались без внимания уже принятые законы о возросшей ответственности застройщика в случае, если тот не предоставит необходимые сведения, и о приеме в государственные дошкольные организации детей из малоимущих семей в первую очередь.

Кроме того, сказал Кутепов, сейчас ведется совместная работа с аппаратом Уполномоченного по защите прав ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой. В Госдуму готовятся внести проект о том, что родители и законные представители детей будут иметь право информироваться о состоянии здоровья своих подопечных.

Депутаты ЗакСа отказались остановить конкурс на реконструкцию СКК.

Фото: Piter.TV