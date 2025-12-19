В Госдуме предупредили об изменениях в оплате услуг ЖКХ

По словам депутата, новые сроки оплаты станут более логичными и удобными.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предупредил об изменениях в оплате услуг ЖКХ. Об этом он рассказал "РИА Новости".

По словам депутата, крайний срок оплаты услуг ЖКХ в России будет перенесен с 10 на 15 число месяца, начиная с 1 марта. Кошелев отметил, что новые сроки оплаты станут более логичными и удобными. Он также напомнил, что у многих граждан России зарплата начисляется после 10 числа.

Это избавит от необходимости "дотягивать" до зарплаты, искать средства, чтобы оплатить квитанции, или брать в долг, что как раз и приводит к возникновению просрочек и начислению пеней



Владимир Кошелев, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Также парламентарий заявил, что граждане смогут более свободно распоряжаться своими средствами, не испытывая беспокойства из-за приближающегося "дедлайна" до поступления средств на счет.

Ранее в Госдуме рассказали об изменениях правил оплаты воды без счетчиков.

Фото: pxhere.com