В Госдуме предположили, на сколько увеличится МРОТ в 2026 году

Законопроект будет внесен на рассмотрение в ГД кабмином осенью 2025 года.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года должен вырасти примерно на 20 процентов. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал глава профильного комитета нижней палаты парламента по труду и социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Политик указал, что В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ.

Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции. Ярослав Нилов, депутат РФ

Таким образом минимальный размер оплаты труда по стране достигнет 27 тысяч рублей. По словам Ярослава Нилова, увеличение МРОТ скажется на заработных платах от четырех до пяти миллионов человек. Известно, что проект об индексации МРОТ будет внесен федеральным правительством на рассмотрение законодателям осенью текущего года вместе с проектом государственного бюджета на следующие три года.

