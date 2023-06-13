В Госдуме предложили закрепить ежегодную индексацию зарплат

Ярослав Нилов рассказал о планах по внесению правок в Трудовой кодекс России.

Ежегодная индексация на российской территории заработных план должна охватывать все сферы, соответствующий механизм может быть прописан в Трудовом кодексе страны. Такое мнение в интервью журналистам новостного агентства "ТАСС" выразил председатель профильного комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что поправка на текущий момент обдумывается вместе с юристами. В профильной статье ТК могут проявиться прописанные гибкие дополнительные механизмы, нацеленные на то, чтобы обеспечить реальный рост платы труда для каждого сотрудника.

В связи с тем, что происходит инфляция, заработная плата у работника должна расти ежегодно, вне зависимости от того, где он работает, в какой сфере - бюджетной, не бюджетной, коммерческой, некоммерческой. В любом случае рост должен быть обеспечен как минимум на уровне фактической инфляции. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Политик заметил, что индексацию зарплат правильно было бы проводить каждый год не раньше первого февраля, так как в течение первого месяца считается реальная инфляция за предыдущий год. Отсутствие индексации в государстве, по словам Ярослава Нилова, приводит к снижению покупательной способности заработной платы сотрудника. Речь идет о том, что вчерашние 50 тысяч рублей спустя год уже не позволяют работнику приобрести то, что можно было приобрести год назад. Однако, если ему проиндексировать зарплату на уровень фактической инфляции, то федеральные власти смогут поддержать человека финансово. На данный момент в Трудовом кодексе России прописана норма, по которой работодателю необходимо обеспечить ежегодный рост заработной платы. По мнению депутата, на практике - и в соответствии с теми решениями судов, которые есть, в том числе Конституционного суда РФ, - это может быть сделано не только через индексацию, но и премирование.

Петербуржцам рассказали о законах, вступающих в силу в октябре 2025 года.

Фото: Piter.tv