В Госдуме хотят запретить трудовым мигрантам привозить семьи в РФ
Сегодня, 8:22
По словам депутата, иностранцы должны приезжать в Россию на заработки и уезжать после завершения работы.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в РФ. Об этом он заявил ТАСС.

Миронов высказался о проблеме переполненных детских садов и школ в популярных у мигрантов регионах страны. По его словам, иностранцы должны приезжать в Россию на заработки и уезжать после завершения работы. Депутат отметил, что многие приезжают в страну с семьями, но не собираются работать.

Ранее в Госдуме заявили, что без мигрантов доставка станет роскошью.

