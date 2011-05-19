В Госдуме хотят запретить трудовым мигрантам привозить семьи в РФ

По словам депутата, иностранцы должны приезжать в Россию на заработки и уезжать после завершения работы.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в РФ. Об этом он заявил ТАСС.

Миронов высказался о проблеме переполненных детских садов и школ в популярных у мигрантов регионах страны. По его словам, иностранцы должны приезжать в Россию на заработки и уезжать после завершения работы. Депутат отметил, что многие приезжают в страну с семьями, но не собираются работать.

Ранее в Госдуме заявили, что без мигрантов доставка станет роскошью.

Фото: Piter.tv