В Госдепе сообщили, что на борту севшего в Магадане самолета было менее 50 граждан США

Ведант Патель рассказал об экстренной посадке индийского самолета в России.

Менее 50 американских граждан находились на борту самолета индийской авиакомпании Air India,который совершил вынужденную посадку в российском городе Магадане. Соответствующее заявление вы ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель. Чиновник пояснил прессе,что на текущий момент Госдепу неизвестно о контактах между гражданами и посольством, консульскими сотрудниками США в РФ.

По нашим данным, на борту находились менее 50 американских граждан. По нашему пониманию, их самолет, как ожидается, прибудет сегодня, чтобы помочь Air India и пассажирам продолжить свой путь. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним ,что экстренная посадка самолета Air India, направлявшегося из Нью-Дели в Сан-Франциско, произошла в Магадане во вторник утром. При этом воздушное судно и люди при этом не пострадали. В пресс-службе "Росавиации" уточни ли, что на борту находились 220 пассажиров, из которых четыре грудных ребенка и 16 членов экипажа. По итогам обследования лайнера установлено, что полет может продолжаться только при помощи другого борта. Ближе к ночи пассажиров провели через таможню и отправили на автобусах в гостиницы Магадана.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State