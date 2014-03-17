В Горизбиркоме вслед за парламентом появится Молодежная избирательная комиссия

В комиссию войдут 14 человек.

В Петербурге появится Молодежная избирательная комиссия. Отбор стартует в скором времени. Об этом председатель Горизбиркома Наталья Чечина сказала на встрече с представителями Молодежного совета Курортного района.

Встреча проходила в Мариинском дворце. Ребятам и их родителям рассказали о истории дворца, избирательном процессе в Петербурге и работе депутатов. Чечина предложила активистам принять участие в отборе.

В состав Молодежного Горизбиркома смогут войти люди от 18 до 30 лет, которые постоянно или преимущественно проживают в Петербурге. Орган будет совещательным. В составе комиссии будет 14 человек со сроком полномочий в 2 года.

Ранее в городе появился Молодежный парламент. В него вошли 50 человек по результатам голосования. Первое заседание с их участием состоится 27 июня.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия