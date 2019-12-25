В Петербурге не будут менять территориальные избирательные комиссии на день голосования поправок в Конституцию РФ

В горизбиркоме отметили, что день голосования не так делек.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить в тех же территориальных комиссиях, которые были сформированы до пандемии коронавируса. Такое решение было принято в ходе заседания горизбиркома Петербурга.

По словам представителя горизибиркома, избирательная кампания в Северной столице началась 17 марта, она не прерывалась, лишь переносился день голосования.

Члены ТИК будут наделены особыми полномочиями, такими как: принятие заявление, передача бюллетеней протоколов. Они будут распространять их на той территории, которая к ним относилась на момент 17 марта.

Отметим, что вопрос электронного голосования в Петербурге не поднимался.

Ранее Piter.TV рассказал о том, какие правила придется соблюдать во время голосования в условиях распространения коронавируса.

Фото: скрин с заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии