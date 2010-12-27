В Ленобласти мужчина убил родного брата вилами

В Ленобласти мужчина убил родного брата после веселого застолья.

В Ленобласти сотруднкии правооранительных органов задержали мужчину, который жестоко убил родного брата. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти

30 октября было найдено тело мужчины в доме по улице Центральной в деревне Глинки. По результатам медицинского судебного исследования выяснилось, что смерть наступила от открытой черепно-мозговой травмы.

7 ноября 2017 года полицейские задержали брата погибщего. Установлено, что 29 октября после застолья между братьями возник конфликт, который перерос в драку. Тогда задержанный несколько раз ударил родного брата вилами по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следственным отделом по городу Тосно Следкома Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".