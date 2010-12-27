В Автово бытовая ссора соседей закончилась убийством

Оба мужчины раннее были судимы.

В понедельник, 22 июля в квартире на втором этаже дома №25 по ул. Зайцева Кировского района Петербурга бытовая ссора двоих мужчина закончилась убийством. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" с ссылками на ИА "Журналистские расследования" и ГУ МВД.

Около 6:30 в квартире на первом этаже начался потоп. Владелец помещения поднялся к соседу сверху с претензией. Между мужчинами завязалась перепалка, в ходе которой виновник потопа достал оружие и убил оппонента.

Оба мужчины ранее были судимы. Погибший – пять раз, убийца – дважды.

Преступника задержали около 7:00. Полиция начала проверку.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что недовольный петербуржец накинулся на сантехника с ножом.

Фото: Pixabay