В Германии начали собственное расследование по "делу Скрипалей"

Расследование проводят Генпрокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам Германии.

Стало известно, что Генпрокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам Германии начали собственное расследование по нашумевшему "делу Скрипалей". Как сообщило издание Der Spiegel, причиной такого решения стал факт нахождения Руслана Боширова и Александра Петрова на территории Германии в 2014 году.

Расследование получило кодовое название "Нови". Местные следователи предполагают, что возможные отравители провели три дня в окрестностях Фракфурта. Отметим, что данная информация не имеет подтверждения, так как Генпрокуратура ФРГ отказалась комментировать начало расследования журналистам ТАСС.

Немецкое издание отмечает, что дело было открыто после того, как в среду, 4 декабря из Германии выслали двух российских дипломатов по причине "недостаточного сотрудничества российских дипломатов по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили". Напомним, что мужчину застрелили в немецкой столице 23 августа этого года.

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