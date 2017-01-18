В Геленджике мать убила двух новорожденных детей и выбросила в мусор

Появились подробности двух убийств, которые произошли в 2009 и 2013 годах. Опубликованы фотографии с места преступления.

В Геленджике раскрыты два жутких убийства, которые произошли в 2009 и 2013 годах. Мать родила детей, задушила и выбросила в мусор.

В 2009 году в мусорном контейнере по улице Херсонской было обнаружено тело новорожденного мальчика. Смерть ребенка наступила в результате асфиксии. В 2013 году в мусорном контейнере по улице Островского было обнаружено тело новорожденного мальчика, который также умер от удушья.

Данные преступления долгое время оставались нераскрытыми. Однако благодаря грамотным действиям сотрудниками следственных органов преступления были раскрыты.

В рамках расследования уголовного дела были установлены генетические профили матери и новорожденных. Кроме того, следователем на предмет причастности к преступлениям было проверено порядка 100 женщин, у которых были отобраны образцы слюны, и которые явились предметом молекулярно-генетических и сравнительных исследований, а также и других судебных экспертиз. Путем анализа было установлено, что генотип одной из женщин совпал со следами, обнаруженными на месте обоих преступлений и что она является матерью детей, чьи тела были обнаружены. СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Как удалось выяснить следствию, женщина родила мальчика в октябре 2009 года в домашних условиях, задушила его и выбросила, так как ребенок был нежеланный. В конце 2013 года у женщины родилась девочка. С дочкой она поступила так же и по тем же причинам. В настоящее время женщина дает показания. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Видео: Piter.TV