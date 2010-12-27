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В Гатчинском районе установят новые автобусные павильоны
Вчера, 23:48
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KaterinaKono13

В Гатчинском районе установят новые автобусные павильоны

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В Гатчинском районе обустраиваются павильоны в деревнях Никольское, Даймище и Новом Свете.

Новые павильоны для ожидания общественного транспорта устанавливают на региональных дорогах Ленинградской области. В Гатчинском районе обустраиваются павильоны в деревнях Никольское, Даймище и Новом Свете. По предложению компании "Ленавтодор", подрядные организации выполняют антивандальные павильоны ярко-оранжевого цвета, чтобы они были заметны в темное время суток.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, стоимость работ по обустройству остановок в Ленобласти в этом году составляет порядка 30 млн рублей.

Источник: Гатчинская Служба Новостей

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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