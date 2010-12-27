В Гатчинском перинатальном центре на свет появился пятисотый малыш

Уже спустя пять дней малыш поедет вместе с родителями домой, в селение Вырица.

В перинатальном центре Гатчины на свет появился 500-сотый малыш. Об этом сообщает сетевое издание "Гатчинская Правда". Вес мальчика составил 4 килограмма 620 грамм. Ребенок абсолютно здоров и в настоящее время готовится с матерью к выписке.

Уже спустя пять дней малыш поедет вместе с родителями домой, в селение Вырица. После рождения Романа его семья обрела статус многодетной.

Поздравить счастливых родителей приехала сама депутат Законодательного собрания Ленобласти Людмила Тептина. Она выразила молодой семье слова благодарности за пополнение детей в региона, а также пожелала мальчика расти здоровым и добиться в будущем всех поставленных целей.

Очень приятно, что юбилейный малыш будет жить в Вырице, которая славится своей красотой, чистым воздухом и богатой историей, - сказала она и добавила, что с рождением малыша семья получает статус многодетной, а значит, вправе получать меры социальной поддержки. Людмила Тептина вручила Наталье букет цветов и сертификат в магазин детских товаров. Людмила Тептина, депутат Законодательного собрания Ленобласти

Источник: сетевое издание "Гатчинская Правда"