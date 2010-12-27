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В Гатчинском перинатальном центре на свет появился пятисотый малыш
Сегодня, 13:06
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KaterinaKono13

В Гатчинском перинатальном центре на свет появился пятисотый малыш

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Уже спустя пять дней малыш поедет вместе с родителями домой, в селение Вырица.

В перинатальном центре Гатчины на свет появился 500-сотый малыш. Об этом сообщает сетевое издание "Гатчинская Правда". Вес мальчика составил 4 килограмма 620 грамм. Ребенок абсолютно здоров и в настоящее время готовится с матерью к выписке. 

Уже спустя пять дней малыш поедет вместе с родителями домой, в селение Вырица. После рождения Романа его семья обрела статус многодетной. 

Поздравить счастливых родителей приехала сама депутат Законодательного собрания Ленобласти Людмила Тептина. Она выразила молодой семье слова благодарности за пополнение детей в региона, а также пожелала мальчика расти здоровым и добиться в будущем всех поставленных целей.

Очень приятно, что юбилейный малыш будет жить в Вырице, которая славится своей красотой, чистым воздухом и богатой историей, - сказала она и добавила, что с рождением малыша семья получает статус многодетной, а значит, вправе получать меры социальной поддержки. Людмила Тептина вручила Наталье букет цветов и сертификат в магазин детских товаров.

Людмила Тептина, депутат Законодательного собрания Ленобласти

Источник: сетевое издание "Гатчинская Правда"

Теги: выборг, гатчина, новости выборга, перинатальный центр в гатчине
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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