В Гатчине заработала самая современная в области поликлиника

Поликлиника рассчитана на 380 посещений в день — взрослых и детей.

В гатчинском микрорайоне Аэродром заработала самая современная в области поликлиника.

Новое медицинское учреждение, построенное за счет средств областного бюджета в рамках национального проекта "Здравоохранение", посетил в ходе рабочей поездки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Программа развития системы здравоохранения особенно актуальна для новых районов, где идет интенсивное жилищное строительство, таких как Аэродром в Гатчине. Уже в этом году начнется строительство аналогичной поликлиники в Кудрово, а в начале следующего года – в Мурино. Таким образом, все территории активного жилищного строительства будут обеспечены современными поликлиниками", – отметил Александр Дрозденко.

Поликлиника рассчитана на 380 посещений в день — взрослых и детей. Здесь будут оказывать медицинскую помощь взрослому и детскому населению как микрорайона, так и близлежащих поселений Гатчинского района. Всего она будет обслуживать территорию, на которой проживает около 20 тысяч человек. Стоимость строительства и оснащения составила около 500 млн рублей.

В поликлинике работают отделения функциональной диагностики, хирургическое, терапевтическое и стоматологическое. Рентгенологическое отделение укомплектовано маммографом, флюорографом и рентген-аппаратом, эндоскопическое отделение оснащено гастроскопом, колоноскопом и эндоскопической стойкой.

Также поликлиника оборудована двумя ультразвуковым диагностическими аппаратами для проведения исследований в области акушерства и гинекологии, кардиологии, неврологии, травматологии и ортопедии, урологии, эндокринологии, ангиологии и т.д., ЛОР-комбайном "Элема-Н ЛК1" (рабочее место ЛОР-врача) и рабочим местом врача-офтальмолога NEWLINE. Кроме того, в четырехэтажном здании поликлиники находится клинико-диагностическая лаборатория, предназначенная для проведения биохимических и гематологических анализов.

Источник: пресс-служба ЛО