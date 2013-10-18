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В Гатчине на площади Коннетабля столкнулись две иномарки

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Водитель внедорожника врезался в левый борт автомобиля "Chevrolet".

В четверг, 25 июля около 11:00 в Гатчине на пересечении проспектов 25-го Октября и Красноармейского проспекта столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Водитель внедорожника врезался в левый борт автомобиля "Chevrolet", пилот которого, по предварительным данным, выехал со второстепенной дороги на главную и встал на пути следования машин.

О состоянии водителя "Chevrolet" информации нет. Водитель внедорожника отделался царапинами.

Жители Гатчины отметили, на данном перекрестке действует ограничение в 40 км/ч.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на юго-востоке Петербурга столкнулись три автомобиля

Фото, видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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