В Гатчине сотрудники ДПС спасли беременную, у которой по дороге в роддом сломалась машина

Они помогли добраться роженице до больницы.

В Гатчине сотрудники ДПС спасли беременную женщину, у которой сломалась машина по дороге в роддом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Женщину вез в перинатальный центр знакомый. Автомобиль заглох за полкилометра до конечной точки.

Мимо проезжали сотрудники ГИБДД. Они пришли на помощь местной жительнице. Женщину посадили в служебный автомобиль и доставили до родильного дома.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области