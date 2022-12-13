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В Гатчине сотрудники ДПС спасли беременную, у которой по дороге в роддом сломалась машина
Сегодня, 12:22
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В Гатчине сотрудники ДПС спасли беременную, у которой по дороге в роддом сломалась машина

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Они помогли добраться роженице до больницы.

В Гатчине сотрудники ДПС спасли беременную женщину, у которой сломалась машина по дороге в роддом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Женщину вез в перинатальный центр знакомый. Автомобиль заглох за полкилометра до конечной точки.

Мимо проезжали  сотрудники ГИБДД. Они пришли на помощь местной жительнице. Женщину посадили в служебный автомобиль и доставили до родильного дома.

Ранее на Piter.tv: на Балтийской улице утром 12 пожарных тушили "трешку".

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: гатчина, полиция, роженица, сломалась машина, сотрудники дпс спасли беременную
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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