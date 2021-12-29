  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Гатчине открылся первый офис нового формата Сбера
Сегодня, 12:35
136
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Гатчине открылся первый офис нового формата Сбера

0 0

Отделение оформлено в новом бренде. Кроме полного спектра финансовых услуг предлагают также и популярные сервисы экосистемы Сбера.

В четверг, 27 января, в пресс-службе Сбербанка сообщили, что на Рощинской улице, 11, в Гатчине открылся первый офис нового формата: отделение оформлено в новом бренде и предлагает помимо полного спектра услуг популярные сервисы экосистемы банка. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В новом офисе можно протестировать и купить компоненты умного дома: смарт-лампочки и розетки Sber, умную медиаприставку SberBox, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top. 

Помимо этого в отделение установили банкоматы нового поколения с технологией распознавания лиц и голосовым вводом.

Сбер: количество эскроу-счетов в СЗФО в 2021 году выросло в 2,5 раза.

Фото: Piter.TV

Теги: гатчина, сбер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии