Сбер: количество эскроу-счетов в СЗФО в 2021 году выросло в 2,5 раза

Сегодня в региональном Сбере открыто более 40 тысяч счетов эскроу на общую сумму 140 млрд рублей.

В 2021 году количество эскроу-счетов, открытых в Сбербанке на территории СЗФО, выросло в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом. Сегодня в региональном Сбере открыто более 40 тысяч счетов эскроу на общую сумму 140 млрд рублей.

Всего в 2021 году банк профинансировал строительство около 2,5 млн квадратных метров жилья. Из них 1,7 млн приходится на Петербург и Ленобласти. За год объем кредитных средств, выданных на эти цели, превысил 100 млрд рублей. Спрос на квадратные метры в регионе остается стабильно высоким.

Ставшая уже для многих застройщиков региона привычной система эскроу-счетов обеспечивает сохранность средств покупателей жилья до окончания строительства объекта. Все процессы отлажены, в прошлом году значительно выросло число завершенных проектов. По 60 объектам в СЗФО произошло раскрытие эскроу-счетов, то есть средства поступили на счета застройщиков и в счет погашения кредитов. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Фото: Piter.TV