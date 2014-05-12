В ГД заявили о подготовке механизма защиты покупателей жилья при отмене сделки

Ярослав Нилов заметил, что отсутствие механизмов возврата денежных средств покупателю жилплощади делает ситуацию социально несправедливой и недопустимой.

Госдума может пересмотреть подход к признанию сделок с недвижимостью недействительными: глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов подготовил пакет поправок, который должен защитить добросовестных покупателей жилья. Как рассказал депутат в беседе с журналистами телеканала "360.ru", два законопроекта уже направлены в правительство на отзыв и будут внесены в парламент после согласования. Депутаты указали, что на текущий момент покупатель рискует остаться и без квартиры, и без уплаченных средств в том случае, если суд спустя годы признает сделку недействительной. К такому постановлению инстанция может прийти, если будет установлено, что продавца ввели в заблуждение, он действовал под давлением или не понимал значение своих действий.

Гасятся ипотечные кредиты, рождаются дети, вырастают цены на аналогичные объекты… И вдруг семья, в соответствии со всеми требованиями закона купившая жилье, остается на улице и с пустыми карманами. Немыслимо! Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Если поправки будут приняты, то жилое помещение могут возвратить прежнему владельцу только после полного возмещения покупателю всех полученных денежных средств. Законодательную норму Ярослав Нилов потребовал закрепить в Гражданском кодексе России, а также в законе "О государственной регистрации недвижимости". В пояснительной записке к документе парламентарий указал на рост количество инцидентов, при которых продавцы оспаривают сделки спустя годы. А судебные инстанции встают на защиту таких истцов. Во результате покупатели, включая семьи с детьми и ипотечников, лишаются и жилья, и сбережений.

