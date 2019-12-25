В ГД предложили установить критерии для испытательного срока на работе

Если результаты сотрудника на испытательном сроке окажутся неудовлетворительными, то работодатель сможет до истечения срока испытания расторгнуть договор, предупредив об этом человека в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня с указанием причин.

Группа депутатов Государственной думы внесет на рассмотрение нижней палаты парламента межфракционный законопроект, которым предлагает установить критерии для сотрудников, принятых на работу на время испытательного срока. Соответствующее заявление сделала пресс-служба политических деятелей. Обращение распространено по СМИ. Известно, что на изучение коллегам документ вносится председателем профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Парламентарии считают, что требуется изменить Трудовой кодекс страны по вопросу совершенствования порядка установления испытания при приеме на работу и порядка применения дисциплинарных взысканий.

Другой автор проекта, депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев указал "ТАССу", что сейчас работник не знает, по каким критериям его будут оценивать, так как в России не существует конкретных требований. Изменения в законодательстве следует прием на работу честным. В том случае, если работодатель захочет проверять нового работника, то он будет обязан заранее, до подписания договора, показать сотруднику четкие критерии оценки, утвержденные локальным актом. Политик пояснил, что включенное в договоре условие об испытании должно содержать в себе весь перечень критериев показателей для оценки соответствия работника порученной работе. При составлении такого списка будет учитываться мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. До подписания трудового договора работодатель будет обязан ознакомить человека под роспись с составленным актом.

