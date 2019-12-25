В ГД предложили сделать классное руководство отдельной должностью

Анна Скрозникова пояснила, что когда каждый сотрудник занимается своим делом, то от этого выигрывают и учителя, и дети.

Классное руководство в российских школах должно стать отдельной должностью. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала член профильного комитета Государственной думы по просвещению Анна Скрозникова, представляющая партию "Новые люди". Парламентарий из нижней палаты уточнила, что воспитание детей остается отдельной сферой деятельности, в которой есть своя логика, инструментарий и ответственность. Однако педагоги вынуждены совмещать в образовательных учреждениях две "абсолютно разные работы". В результате это ведет к выгоранию специалистов.

На пленарном заседании ГД выступила с инициативой сделать классное руководство отдельной должностью с четким функционалом, отдельной ставкой и законодательно закрепленными обязанностями. Анна Скрозникова, депутат ГД РФ

Анна Скрозникова пояснила прессе, что в 2021 году в школах появилась должность советника директора по воспитанию. По мнению законодателя, таким образом власти признали то, что воспитательная функция требует должности отдельного специалиста. Однако теперь следует распространить этот принцип на всю образовательную систему.

