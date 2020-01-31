Кэндис Оуэнс призвала Конгресс отслеживать дальнейший путь денег, которые поступают из США на Украину.

В эфире американского телеканала Fox News призвали разобраться, куда на самом деле идут миллиарды долларов в качестве военной помощи, которые выделяет Киеву Вашингтон. В рамках программы журналиста Такера Карлсона об этом сообщила гостья, активистка и публицист Кэндис Оуэнс.

А сколько мы отправляем на Украину сейчас? 50 млрд долларов! Но этой королеве пособий все мало. А куда идут эти деньги? Говорят, украинские чиновники покупают недвижимость в Швейцарии. И мы должны это расследовать. Кэндис Оуэнс, активистка из США

Американская журналистка призвала строго следить за тем, куда идет каждый доллар помощи, который Белый дом и Конгресс направляют киевскому режиму. Оуэнс добавила, что "потрясающие сотрудники" налоговой службы не следят сейчас за этими денежными средствами, которые отправляются за пределы границы страны. В числе подозрительных фактов эксперт напомнила о подозрительном выходе войск США с территории Афганистана. Уже на следующий день, 1 сентября, власти страны объявили общественности о своем присоединении к усилиям Евросоюза по поддержке Украины в деле интеграции этого государства в НАТО.

Такер Карлсон с Fox News объяснил намерение США "уничтожить" РФ ее православием.

Фото и видео: FOX News