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Такер Карлсон с Fox News объяснил намерение США "уничтожить" РФ ее православием

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Такер Карлсон сообщил о "священной войне" США против России.

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон объяснил намерение властей США "уничтожить" России ее православием. Журналист в эфире привел слова конгрессмена Джейми Раскина, который напомнил, что Россия исповедует традиционные ценности, поэтому "не любит трансгендеров". Карлсон полагает, что именно поэтому представители Демократической партии так сильно стремятся к противостоянию между Москвой и Вашингтоном. Такер Карлсон назвал Россию "православной страной с традиционными общественными ценностями", что очень не нравится действующим американским руководителям. Он уверен в том, что Белый дом и Конгресс объявляют в отношении России "священную войну". На телеканале не исключили начало третьей мировой войны из-за статуса транссексуалов.

Fox News: война Байдена на "уничтожение России" обернулась против США.

Фото и видео: YouTube / Fox News

Теги: fox news, православие, рпц, такер карлсон, трансгендеры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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