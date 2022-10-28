Такер Карлсон оценил политику Вашингтона по продаже стратегического резерва страны.

Война президента Джо Байдена на "уничтожение России" обернулась против США. Соответствующее заявление в эфире американского телеканала FOX News сделал ведущий Такер Карлсон. Эксперт пояснил, что согласно предоставленной Управлением энергетической информации сведениям, через 25 дней на территории страны больше не будет дизельного топлива. Журналист задался вопросом о том, какое же будущее ждет США, когда "все остановится". Он напомнил, что при подобном сценарии грузовики, железнодорожные составы, фермерская техника и баржи не смогут работать. По мнению специалиста, к такому положению дел Вашингтон привела ограничительная санкционная политика в отношении Москвы со стороны Запада.

Запрет на импорт нефтепродуктов должен был наказать Путина. Что получилось в итоге? Русский рубль стал сильнее, чем год назад. Европейская экономика тем временем разрушается. Такер Карлсон, журналист FX

Журналист объяснил, что продажа нефти из американского стратегического резерва в Китай должна была навредить Кремлю. Но на самом деле этого не произошло, а США стали беднее. Такие действия со стороны властей напомнили о недавнем заявлении конгрессмена США от штата Мерилэнд Джейми Раскина, который говорил о том, Россия — это ортодоксальная христианская страна с традиционными ценностями, поэтому от нее нужно избавиться.

Ведущий Fox News Карлсон: США захотели уничтожить Илона Маска после его слов об Украине.

Фото и видео: YouTube / FOX News