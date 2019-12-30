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В Финляндии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
Сегодня, 19:32
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В Финляндии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

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Мужчина прибыл из Уханя в Лапландию.

Стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Финляндии. Инфицированным оказался турист из города Ухань, приехавший в Лапландию, сообщило финское издание Hufvudstadsbladet. 

Пациента госпитализировали в Лапландский центральный госпиталь после развития симптомов для оказания медицинской помощи. Под подозрением также находятся 15 человек. 

Ранее в Боткинскую больницу доставили 30 петербуржцев с подозрением на коронавирус, однако заболевание ни у кого не подтвердилось.  

Фото: pixabay.com 

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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