В Финляндии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

Мужчина прибыл из Уханя в Лапландию.

Стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Финляндии. Инфицированным оказался турист из города Ухань, приехавший в Лапландию, сообщило финское издание Hufvudstadsbladet.

Пациента госпитализировали в Лапландский центральный госпиталь после развития симптомов для оказания медицинской помощи. Под подозрением также находятся 15 человек.

Ранее в Боткинскую больницу доставили 30 петербуржцев с подозрением на коронавирус, однако заболевание ни у кого не подтвердилось.

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