В Финляндии изменили правила въезда для туристов

Теперь при полной вакцинации тест на коронавирус требовать не будут.

Власти Финляндии приняли документ, согласно которому туристу, прошедшему полный курс вакцинации препаратом, который одобрен в Евросоюзе или переболел коронавирусом, не нужно будет предоставлять тест на коронавирус. Об этом пишет Yle.

Уточняется, что если турист получил только одну дозу вакцины, то тест все же предоставить будет нужно. Его необходимо пройти через 3-5 дней после прибытия в Финляндию.

Детей до 15 лет от предоставления справок освободили.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что туристы, которые не сделали прививку от коронавируса, с августа смогут привиться на курортах Кубани в течение трех дней.

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