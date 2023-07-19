В ФТС заявили, что глобальный разворот российской торговли на Юг и Восток уже состоялся

Руслан Давыдов рассказал о работе ведомства.

Поворот российской внешней торговли в сторону стран Глобального Юга и Востока уже состоялся. Соответствующее заявление в рамках рабочей встречи с российским председателем правительства Михаилом Мишустиным сделал временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов.

Действительно, можно констатировать, что глобальный поворот нашей торговли на Восток и на Юг уже состоялся. Руслан Давыдов, врио главы ФТС России

Таможенники Большого порта Петербурга обнаружили 50 кг кокаина в партии бананов.

Фото и видео: Правительство России