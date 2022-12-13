В Эрмитажном театре 14 февраля проведут открытый концерт

Попасть на мероприятие можно по билетам, приобретенным для входа в Главный музейный комплекс.

Сегодня, 14 февраля, в Эрмитажном театре состоится открытый концерт Юлии Стадлер. Его смогут посетить гости Главного музейного комплекса. Об этом сообщили в tg-канале "Пиотровский Онлайн".

В программе прозвучат композиции П. Чайковского, М. Плетнева, Э. Гранадоса, С. Прокофьева, Ш. Гуно, Р. Вагнера, Дж. Верди и С. Рахманинова.

Открытый концерт для посетителей Эрмитажа решили провести в день рождения Бориса Пиотровского – академика, выдающегося археолога и востоковеда, который 25 лет руководил главным музеем Северной столицы.

Начало концерта в 18.00. Попасть на него можно по билетам, приобретенным для входа в Главный музейный комплекс. Никакие дополнительные билеты покупать не нужно.

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Фото: ВКонтакте / Эрмитажный театр | Эрмитаж