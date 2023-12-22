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В Эрмитаже продлили работу выставки "Путешествие в страну детства"
Сегодня, 11:47
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В Эрмитаже продлили работу выставки "Путешествие в страну детства"

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Экспозиция включает примерно 170 работ мастеров Ленинградского фарфорового завода.

В Эрмитаже продлили работу выставки советского фарфора "Путешествие в страну детства". Об этом сообщили в tg-канале учреждения.

Экспозиция включает примерно 170 работ мастеров Ленинградского фарфорового завода. Здесь можно увидеть сервизы, расписные блюдца, вазы и скульптуры  разных размеров. Представлены работы от миниатюрной пластики до фарфоровой девочки в полный рост.

Кроме того, посетители имеют возможность увидеть трогательные и эмоциональные детские образы художника Алексея Пахомова. В музее находятся работы "Юная балерина", "Школьница", "Первоклассник", "Филипок".

Выставка открыта до 14 апреля. Она находится в Зимнем Дворце.

Ранее на Piter.tvнапомнили, что проект "Улица жизни" откроется 26 января.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: выставка, советская посуда, фарфор, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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