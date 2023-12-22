В Эрмитаже продлили работу выставки "Путешествие в страну детства"

В Эрмитаже продлили работу выставки советского фарфора "Путешествие в страну детства". Об этом сообщили в tg-канале учреждения.
Экспозиция включает примерно 170 работ мастеров Ленинградского фарфорового завода. Здесь можно увидеть сервизы, расписные блюдца, вазы и скульптуры разных размеров. Представлены работы от миниатюрной пластики до фарфоровой девочки в полный рост.
Кроме того, посетители имеют возможность увидеть трогательные и эмоциональные детские образы художника Алексея Пахомова. В музее находятся работы "Юная балерина", "Школьница", "Первоклассник", "Филипок".
Выставка открыта до 14 апреля. Она находится в Зимнем Дворце.
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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга
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