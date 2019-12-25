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В Эрмитаже открылась выставка, посвященная 700-летию со дня смерти Данте Алигьери
Сегодня, 20:59
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В Эрмитаже открылась выставка, посвященная 700-летию со дня смерти Данте Алигьери

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Экспозиция состоит из двух произведений: "Аллегорический портрет Данте Алигьери" кисти флорентийского художника Аньоло Бронзино и печатное издание "Божественная комедия" Данте, изданное в Венеции в 1578 году.

В Итальянском кабинете Эрмитажа открылась выставка "Аньоло Бронзино. "Аллегорический портрет Данте" из частного собрания Леонида Богуславского. Об этом 9 ноября сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Как рассказали в пресс-службе Эрмитажа, для посетителей выставка начнет работать с завтрашнего дня, 10 ноября. Выставку приурочили к 700-летию со дня смерти Данте Алигьери. 

Экспозиция состоит из двух произведений: "Аллегорический портрет Данте Алигьери" кисти флорентийского художника Аньоло Бронзино и печатное издание "Божественная комедия" Данте, изданное в Венеции в 1578 году. В издание 96 гравюр.

Умер актер Дин Стоквелл, сыгравший в "Дюне" и "Квантовом скачке". Он снимался в кино и телепередачах на протяжении 70 лет.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: выставка, данте аигьери, эрмитаж
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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