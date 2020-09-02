Умер актер Дин Стоквелл, сыгравший в "Дюне" и "Квантовом скачке"

Он снимался в кино и телепередачах на протяжении 70 лет.

На 86-ом году жизни скончался известный американский актер Дин Стоквелл. Об этом пишет газета Variety, ссылаясь на источники в окружении умершего.

По информации собеседников издания, Стоквелл ушел из жизни мирно, во сне у себя дома.

Актерская карьера американца длилась на протяжении 70 лет. Он получил известность благодаря роли Эла Калавичи в сериале "Квантовый скачок", а также участию в кинолентах Дэвида Линча "Синий бархат" (1986) и "Дюна" (1984). В 1970-х годах он начал сниматься на телевидении.

Кроме того, Стоквелл был номинирован на "Оскар" за роль в фильме "Замужем за мафией" (1988). Он был признан лучшим актером на Каннском кинофестивале в 1959 и 1962 годах, а в начале 90-х американец получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

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Фото: скриншот Youtube/Turner Classic Movies