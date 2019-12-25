В Петербурге умер легендарный ученый-биолог Арчила Дондуа

Почетного профессора СПбГУ не стало в возрасте 92 лет.

В Петербурге в возрасте 92 лет умер почетный профессор СПбГУ, легендарный ученый-биолог Арчила Дондуа. Его не стало 4 ноября 2021 года, сообщила пресс-служба вуза, в котором он работал.

Арчила Дондуа пережил блокаду Ленинграда и эвакуацию. В 1946 году он поступил на биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного университета. После окончания учебы так и остался работать в вузе на всю жизнь.

Ученый занимался исследованием проблемы становления защитной воспалительной реакции в онтогенезе птиц. Вместе с профессорами Львом Жинкиным и Алексеем Заварзиным изучал клеточную репродукцию и дифференцировку в эмбриогенезе животных. Дондуа с братом-математиком предложили модель кинетики клеточных популяций в онтогенезе.

В сентябре 2021 года исполнилось 75 лет с начала работы ученого в СПбГУ. Он до последних дней оставался в строю, 29 сентября провел свою последнюю лекцию. Причины смерти и дата похорон не называются.

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Фото: spbu.ru