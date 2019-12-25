Ушел из жизни бывший глава Пушкинского дома Николай Скатов

Он скончался на 91-м году жизни.

Ушел из жизни петербургский литературовед, член-корреспондент РАН Николай Скатов. Об этом 30 октября рассказали в пресс-службе Смольного.

Почти 20 лет Скатов возглавлял Институт русской литературы (Пушкинский дом). На протяжении десятилетий он активно преподавал в городских вузах. Скатов был автором учебников для филологических факультетов и школ, а также знатоком творчества Пушкина, Некрасова, других российских поэтов и писателей.

Много сил и внимания он отдавал работе в общественных организациях, был членом экспертных советов, главным редактором многих изданий. Николай Николаевич Скатов оставил глубокий след в нашей науке и культуре. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В этот же день стало известно, что на 90-м году жизни умер диктор Игорь Кириллов. Новость о смерти Кириллова пришла незадолго до эфира.

Фото: pushkinskijdom.ru