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С лета в "Эрмитаже" будут проводиться экскурсии для глухонемых
Сегодня, 10:02
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lesjasap
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С лета в "Эрмитаже" будут проводиться экскурсии для глухонемых

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В начале лета 2018 года "Эрмитаж" примет первые экскурсии для людей с нарушением слуха.

Начиная с лета 2018 года в “Эрмитаже” будут проводиться экскурсии для глухонемых. Музей уже подготовил группу специалистов, которые могут общаться на языке жестов. Об этом сообщили представители пресс-службы.
 
Отметим, что программный курс подготовки включал  себя культурологические и искусствоведческую терминологию на русском жестовом языке, историю мировой культуры и практические навыки проведения экскурсий в помещениях музейного пространства. Сотрудники обучались с осени. Первый аттестационный экзамен проходил с 26 по 27 января. 
 
Ближе в лету посетители с проблемами слуха смогут получить гидов по двум обзорным направлениям “Эрмитажа”: по парадным залам и искусству Древней Греции и Рима.
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Теги: музей , экскурсия , экскурсовод , эрмитаж
Категории: Новости СПб

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