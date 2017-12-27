С лета в "Эрмитаже" будут проводиться экскурсии для глухонемых

В начале лета 2018 года "Эрмитаж" примет первые экскурсии для людей с нарушением слуха.

Начиная с лета 2018 года в “Эрмитаже” будут проводиться экскурсии для глухонемых. Музей уже подготовил группу специалистов, которые могут общаться на языке жестов. Об этом сообщили представители пресс-службы.

Отметим, что программный курс подготовки включал себя культурологические и искусствоведческую терминологию на русском жестовом языке, историю мировой культуры и практические навыки проведения экскурсий в помещениях музейного пространства. Сотрудники обучались с осени. Первый аттестационный экзамен проходил с 26 по 27 января.

Ближе в лету посетители с проблемами слуха смогут получить гидов по двум обзорным направлениям “Эрмитажа”: по парадным залам и искусству Древней Греции и Рима.