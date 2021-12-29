В Эрмитажа первых посетителей встречает выставка "Память материала. Фарфор Сергея Русакова"

На выставке гости узнают об истории завода и о его работниках.

Сегодня, 12 февраля, в Главном штабе открылась выставка "Память материала. Фарфор Сергея Русакова". Экспозицию посвятили 20-летию дружбы Государственного Эрмитажа и АО "Императорский фарфоровый завод". В проекте представили около 300 экспонатов.

Все работы Сергея Русакова выполнены в сложных техниках. Увидят посетители и объемный объект, который автор посвятил фарфористу Дмитрию Виноградову.

На выставке гости услышат рассказ об истории завода и о его работниках. Через призму восприятия художника гости узнают техниках работы с тонким материалом.

Отметим, что посетить экспозицию можно до 26 мая 2022 года.

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Фото: Pixabay