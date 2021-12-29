В конце февраля напротив ТЮЗа установят скульптуру Конька-Горбунка

Спектаклю, как и театру, исполнится 100 лет.

Напротив Театра юного зрителя имени Брянцева в Петербурге установят скульптуру Конька-Горбунка. Информация об этом была опубликована в социальных сетях театра.

Ожидается, что учреждение получит скульптуру в день своего столетия, 23 февраля. Памятник создан Григорием Потоцким. Торжественное открытие назначено на 13:00.

Также в этот день начнет работать 50-я выставка "Театр – глазами детей". В 15:00 на сцене начнется спектакль "Конек-Горбунок". В нем примут участие артисты со всего мира. Речь идет о тех, кто когда-то служил в труппе "ТЮЗа" и играл в спектакле.

На следующий день, 24 февраля, состоится спектакль-концерт "Планета ТЮЗ". Он создан специально к юбилейной дате.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленобласти появится памятник букве "Ш". Местные возмутились его стоимостью.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева / Рояна Мустафаева