  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В конце февраля напротив ТЮЗа установят скульптуру Конька-Горбунка
Сегодня, 11:22
143
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В конце февраля напротив ТЮЗа установят скульптуру Конька-Горбунка

0 0

Спектаклю, как и театру, исполнится 100 лет.

Напротив Театра юного зрителя имени Брянцева в Петербурге установят скульптуру Конька-Горбунка. Информация об этом была опубликована в социальных сетях театра. 

Ожидается, что учреждение получит скульптуру в день своего столетия, 23 февраля. Памятник создан Григорием Потоцким. Торжественное открытие назначено на 13:00. 

Также в этот день начнет работать 50-я выставка "Театр – глазами детей". В 15:00 на сцене начнется спектакль "Конек-Горбунок". В нем примут участие артисты со всего мира. Речь идет о тех, кто когда-то служил в труппе "ТЮЗа" и играл в спектакле. 

На следующий день, 24 февраля, состоится спектакль-концерт "Планета ТЮЗ". Он создан специально к юбилейной дате. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленобласти появится памятник букве "Ш". Местные возмутились его стоимостью. 

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева / Рояна Мустафаева

Теги: конек горбунок, тюз, юбилей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии