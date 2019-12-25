В Елизаветинской больнице пациент устроил поножовщину в реанимации

Мужчина находится под надзором медработников.

Пациент Елизаветинской больницы напал на пожилых женщин, обе находились на лечении в тяжелом состоянии. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение о происшествии в отделе реанимации №1 городской больницы на улице Вавиловых поступило утром 7-го июня. Мужчина нанес колото-резанные ранения брюшной полости 61-летней и 60-летней женщинам. Было установлено, что ночью пациент похитил из процедурного кабинета медицинский колющий инструмент, которым и нанес ранения. Пострадавшие находились в реанимации.

Злоумышленник находится в невменяемом состоянии под надзором врачей, его лечение в медучреждении продолжается.

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Фото: vk.com/elizspb