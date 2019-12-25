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В Елизаветинской больнице пациент устроил поножовщину в реанимации
Сегодня, 9:40
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В Елизаветинской больнице пациент устроил поножовщину в реанимации

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Мужчина находится под надзором медработников.

Пациент Елизаветинской больницы напал на пожилых женщин, обе находились на лечении в тяжелом состоянии. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах. 

Сообщение о происшествии в отделе реанимации №1 городской больницы на улице Вавиловых поступило утром 7-го июня. Мужчина нанес колото-резанные ранения брюшной полости 61-летней и 60-летней женщинам. Было установлено, что ночью пациент похитил из процедурного кабинета медицинский колющий инструмент, которым и нанес ранения. Пострадавшие находились в реанимации.

Злоумышленник находится в невменяемом состоянии под надзором врачей, его лечение в медучреждении продолжается. 

Ранее пациенты с подозрением на коронавирус устроили "поножовщину" в больнице Петербурга. 

Фото: vk.com/elizspb

Теги: елизаветинская больница, поножовщина, реанимация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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