В результате инцидента погиб один человек.

В Элисте в центре психологической помощи произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Калмыкия.

Инцидент произошел вечером 10 февраля в доме по улице Юрия Клыкова. По данным следствия, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере мужчина пришел на прием. В ходе конфликта с сотрудником центра он устроил взрыв в помещении с помощью неустановленного устройства.

В результате инцидента мужчина погиб. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что при взрыве на заводе в Индии пострадали 174 человека.

Видео: Telegram / Следком Калмыкии