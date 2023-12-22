В Элисте в центре психологической помощи произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Калмыкия.
Инцидент произошел вечером 10 февраля в доме по улице Юрия Клыкова. По данным следствия, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере мужчина пришел на прием. В ходе конфликта с сотрудником центра он устроил взрыв в помещении с помощью неустановленного устройства.
В результате инцидента мужчина погиб. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что при взрыве на заводе в Индии пострадали 174 человека.
Видео: Telegram / Следком Калмыкии
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