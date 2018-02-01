В Екатеринбурге воспитатель детсада била, душила и издевалась над детьми

Следственными органами проводится проверка по данному факту. Появились подробности жестокости воспитателя.

Сегодня, 1 февраля, стало известно, что в Екатеринбурге следственными органами назначена доследственная проверка по факту возможного грубого обращения с детьми в одном из детских садов.

В рамках проверочных мероприятий будут проведены опросы сотрудников дошкольного образовательного учреждения, родителей, чьи дети посещали группу, в которой работала воспитательницей указанная женщина, истребована и проанализирована необходимая документация, а также проведены иные необходимые мероприятия для дачи ситуации объективной правовой оценки. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение. СУ СК РФ по Свердловской области

Как сообщается в СМИ, родители обратились с жалобой на воспитателя на одного из детских дошкольных учреждений Екатеринбурга. По словам детей воспитатель душила, била детей, в том числе по лицу, зубам, половым органам. В тихий час не разрешала ходить в туалет. Приучала детей к собачьим командам "рядом", "к ноге", "сидеть". Дети приходило домой с разбитыми губами и жаловались, что их насильно кормили. Отказывались идти в детсад, потому что их там "больно кормят". Все что дети срыгивали, воспитатель заставляла их съедать.

"Сын долго отказывался говорить, лишь повторял, что воспитатель „злая, больно кормит и бьет“. В конце концов, рассказал, что она била ложкой по губам и зубам, когда челюсть приоткрывалась, насильно засовывала туда пищу. Если у ребенка начиналась рвота, она заставляла съедать все, что ребенок срыгнул. Во время „тихого часа“ детям строго запрещалось ходить в туалет, за непослушание ребенка наказывали „одиночным заключением“ в закрытой спальне. Если ребенок шалил, она придушивала его, била и щипала. Если же ребенок описался, воспитательница тыкала его в лужу лицом", - рассказала мать одного из детей из этой группы.

Психолог, который обследовал детей, сказал, что к детям применялось физическое и психологическое насилие. Таких подробностей дети в силу своего возраста придумать не могли.

В СМИ появилась информация, что у данного воспитателя нет педагогического образования. На эту должность ее перевела заведующая из нянечек. После жалоб воспитателя не уволили, а отстранили от работы с детьми и перевели в кастелянши. Родители надеются, что воспитатель понесет справедливое наказание за издевательство над детьми.